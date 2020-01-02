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02.01.2020 - 16:24 | | DHA

Evinde çıkan yangında can verdi!

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, astım hastası Hasan Taşpınar (72), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Evinde çıkan yangında can verdi!

Şaphane ilçesine 5 kilometre mesafedeki Karamanca köyünde yaşayan Hasan Taşpınar'ın evinde, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, tek katlı ahşap evi sardı. Yangına Simav, Şaphane ve Pazarlar belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev küle döndü.

Yangın sırasında evde yalnız olan 3 çocuk babası Hasan Taşpınar'ın yanmış cesedi bulundu. Taşpınar'ın ailesinin, yangın esnasında Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'nde olduğu öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

Libya Tezkeresi 325 oyla Meclis'te kabul edildiTBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için olağanüstü toplandı. Meclis'te grubu bulunan partilerden birer isim 20'şer dakikalık konuşma yaptı. TBMM'deki Libya tezkeresi görüşmeleri tamamlandı. Meclis'te elektronik oylama sonuçlandı. Libya Tezkeresi TBMM'den 325 oyla geçti. Tezkereye 184 milletvekili ret oyu verdi.
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