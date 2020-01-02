Evinde çıkan yangında can verdi!

Şaphane ilçesine 5 kilometre mesafedeki Karamanca köyünde yaşayan Hasan Taşpınar'ın evinde, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, tek katlı ahşap evi sardı. Yangına Simav, Şaphane ve Pazarlar belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev küle döndü.

Yangın sırasında evde yalnız olan 3 çocuk babası Hasan Taşpınar'ın yanmış cesedi bulundu. Taşpınar'ın ailesinin, yangın esnasında Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'nde olduğu öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.