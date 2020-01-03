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03.01.2020 - 12:10 | | İHA

Evinde çıkan yangını söndürmek isterken ölümden döndü!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde açık bırakılan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangını söndürmek isteyen ev sahibi yaralandı, eşi dumandan etkilendi.

Evinde çıkan yangını söndürmek isterken ölümden döndü!

Edinilen bilgiye göre, Karakese Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe ve Cemal Erşan çiftinin 2 çocuğu ile birlikte yaşadığı evde sabah saatlerinde ısınmak için kullanılan ve prizde takılı bırakılan elektrikli ısıtıcının bulunduğu odadan dumanlar yükselmeye başladı.

Yangını fark eden Erşan çifti itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Evinde çıkan yangını kendi imkanı ile söndürmeye çalışan emekli Cemal Erşan’ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Evinde çıkan yangını söndürmek isterken ölümden döndü

Olay yerine sevk edilen itfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangın nedeniyle yaralanan ev sahibi Cemal Erşan ve dumandan etkilenen eşi Ayşe Erşan çağrılan 112 sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

 

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