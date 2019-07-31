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31.07.2019 - 13:00| DHA

Evinde ele geçirildi! Savunmasıyla 'pes' dedirtti

Adana'da polis, baskın yaptığı evde poşet içinde 837 gram uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan Emre A. (25), "Tanımadığım kişiler toprağa gömüyordu. Onlar gittikten sonra merak edip çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Evinde ele geçirildi! Savunmasıyla 'pes' dedirtti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polisler, poşet içinde 837 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Evde bulunan Emre A. polise, Bunu tanımadığım kişiler toprağa gömüyordu. Onlar gittikten sonra merak edip çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum dedi. Gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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