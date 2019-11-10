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10.11.2019 - 17:31 | | DHA

Evinde kalaşnikof bulunan kişi tutuklandı!

Elâzığ’da, polis ekiplerince evde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 100 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.C., tutuklandı.

Evinde kalaşnikof bulunan kişi tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda il merkezindeki eve, ihbar üzerine, operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 100 fişek ele geçirildi. Tüfek ve mühimmata el koyan ekipler, A.C.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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