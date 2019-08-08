Evinde karşılaştığı hırsız tarafından dövüldü!

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu ziyaretinden dönen Münevver Altun (58), evinin kapısında içeriden çıkan hırsızla karşılaştı. Altun, hırsızın kaçmasına engel olmak istedi ancak arbede çıktı. Kimliği belirsiz hırsız, Münevver Altun'u darbederek olay yerinden kaçtı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Altun, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Hırsızın evi dağıttığı ancak değerli bir eşya bulamadığı öğrenildi.