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08.08.2019 - 16:33| DHA

Evinde karşılaştığı hırsız tarafından dövüldü!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Münevver Altun, komşu ziyaretinden döndüğü evinin kapısında karşılaştığı hırsız tarafından darbedildi.

Evinde karşılaştığı hırsız tarafından dövüldü!

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu ziyaretinden dönen Münevver Altun (58), evinin kapısında içeriden çıkan hırsızla karşılaştı. Altun, hırsızın kaçmasına engel olmak istedi ancak arbede çıktı. Kimliği belirsiz hırsız, Münevver Altun'u darbederek olay yerinden kaçtı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Altun, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Hırsızın evi dağıttığı ancak değerli bir eşya bulamadığı öğrenildi.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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