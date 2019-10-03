MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEvine şok baskın! 16 kilo esrarla yakalandı
03.10.2019 - 16:47 | | DHA

Evine şok baskın! 16 kilo esrarla yakalandı

Denizli’nin Çal ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 16 kilo esrar ile Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evine şok baskın! 16 kilo esrarla yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizler Mahallesi'nde çiftçilik yapan İ.A.'nın uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, salı günü belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda evde yaptıkları aramada 16 kilo esrar, 4 kök dişi Hint keneviri, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

 

 

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölüŞanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İlk OGM sonuçları açıklandı! Sözleşmeli personel alım sonuçları sorgulama

İlk OGM sonuçları açıklandı! Sözleşmeli personel alım sonuçları sorgulama

18 yaşındaki genç, babaannesini boğarak öldürdü!

18 yaşındaki genç, babaannesini boğarak öldürdü!

Korkunç ölüm! Ağırlığını taşıyamayınca...

Korkunç ölüm! Ağırlığını taşıyamayınca...

Hollanda'da öldürülen 2 çocuk annesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi

Hollanda'da öldürülen 2 çocuk annesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi

Sıradaki Haber