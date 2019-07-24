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24.07.2019 - 16:03| İHA/DHA

Evini su basan hamile kadın acil doğuma alındı

 İstanbul Fatih’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle rögarların tıkanması sonucu bebek bekleyen Hasan ve Nura Aydın çiftinin evlerinin giderleri taştı. Giderlerin taşması sonucu kötü kokudan zehirlenen 9 aylık hamile Nura Aydın hastaneye kaldırılarak doğuma alındı.

Evini su basan hamile kadın acil doğuma alındı
Evini su basan hamile kadın acil doğuma alındı
Evini su basan hamile kadın acil doğuma alındı
Evini su basan hamile kadın acil doğuma alındı
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İstanbul Fatih’te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle rögar giderlerinin tıkanması sonucu bebek bekleyen Hasan ve Nura Aydın çiftinin bodrum kattaki evlerinin gideri taştı.

Lavabo giderlerinin tüm evi sarması sonucu Hasan ve Nura Aydın çifti zor anlar yaşadı. Kısa bir süre kötü kokuya maruz kalan 9 aylık hamile Nura Aydın, kokudan zehirlenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Nura Aydın daha sonra doğuma alındı. Eşini, ağabeyiyle hastaneye yollayan Hasan Aydın ise kendi imkanlarıyla evindeki pis suları temizlemeye başladı. Birçok eşyasının kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Hasan Aydın, yetkililerden yardım bekliyor. 


"KÖTÜ KOKUDAN BAYILAN EŞİMİ ACİL BİR ŞEKİLDE DOĞUMA ALDILAR" 

Eşinin kötü kokudan zehirlenerek acil bir şekilde doğuma alındığını söyleyen Hasan Aydın, “Sabah eşimin bağırma sesiyle uyandım. Banyoya girdiğimde klozetten ve giderlerden suların fışkırdığını gördüm. Eşim de 41 haftalık hamile olduğu için kokuya dayanamayarak bayıldı. İSKİ’yi aradık, gelen giden olmadı. İtfaiye geldi, itfaiye sadece fotoğraf çekerek gitti. Eşimi doğuma aldılar. Ağabeyim ile ablam var yanında. Evimde bebek eşyaları var. Hazırlık yapmıştık. Bebek eşyalarının hepsi gitti” diye konuştu. 

Evini su basan hamile kadın acil doğuma alındı

Düğünden 2 gün sonra intihar eden damat toprağa verildiKayseri'de, evlendikten 2 gün sonra, evde kendisini iple su borusuna asarak yaşamına son veren Aydın E., toprağa verildi.
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