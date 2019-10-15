MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEvinin kapısını korku içinde açıyor! 'Beni kızımla tehdit etti'
15.10.2019 - 11:14 | | İHA

Evinin kapısını korku içinde açıyor! 'Beni kızımla tehdit etti'

Bursa’da 6 sene birlikte yaşadıktan sonra ayrılma kararı aldığı eski sevgilisi tarafından defalarca ölümle tehdit edildiğini iddia eden Özgül Girgin isimli kadın, can güvenliğinin olmadığını söyledi. Eski erkek arkadaşının uzaklaştırma kararını 4 kez ihlal ettiğini öne süren Girgin, aynı kişi tarafından evinin kapısının kırıldığını ve çok korktuğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Evinin kapısını korku içinde açıyor! 'Beni kızımla tehdit etti'

Bursa’da yaşayan 1 çocuk annesi 45 yaşındaki Özgül Girgin, 6 sene birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ö.Ö.’den ayrılma kararı alınca durumu kabullenemeyen eski erkek arkadaşının kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aldığı uzaklaştırma kararını 4 kez ihlal eden Ö.Ö.'nün evinin kapısına kadar dayanıp balta ile kırdığını ileri süren Özgül Girgin, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerle birlikte karakola giderek tekrar şikayetçi olan kadın, karakoldan evine geldiğinde sabah kırılan kapısının tekrar kırıldığını fark edince yeni bir şok daha yaşadı.

Evinin kapısını korku içinde açıyor Beni kızımla tehdit etti

Durumu bir kez daha polise bildiren Girgin, aldığı tehditler ve yaşadıklarını kameraya anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Girgin, “Bir senedir bu belayla uğraşıyorum. Beni kızımla tehdit ediyor, canımla tehdit ediyor. İlk uzaklaştırma kararını aldırdıktan sonra bıçakla kapıma dayandı. İnsanlar onu kendi isteğimle evime aldığımı sanıyor ama ben tehdit edildiğim için mecburen açtım kapımı. Defalarca kez uzaklaştırma kararını ihlal etti ama hala dışarıda geziyor. Sabah gelip kapımı baltayla kırdı. Kapıyı yaptırıp karakola gittim. Geldiğimde kapımın tekrar kırıldığını gördüm. Sürekli tehdit ediyor. Her türlü suç duyurusunda bulundum ama hala değişen bir durum yok. Elimde biber gazıyla geziyorum. Can güvenliğim yok” dedi.

Evinin kapısını korku içinde açıyor Beni kızımla tehdit etti

Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Münbiç'ten Türk askerine saldırı!

Münbiç'ten Türk askerine saldırı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu!

Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu!

Sivil Cephe filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sivil Cephe filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sıradaki Haber