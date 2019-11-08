Evladın hayat dolu ziyareti

Türkiye’de 28 bin kişi organ yetmezliği ile mücadele ediyor. 3 - 9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası. İstanbul’da Ramazan Şimşek’in (56) vasiyetiyle bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri 3 hastaya hayat verdi. Oğlu Orhan Şimşek, babasının organlarının nakledildiği Nurten Balcı ve Nermin Bilgiç’i hastanede ziyaret etti. Orhan Şimşek, babasının vasiyetini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Başvurmaya gidiyordu



Ramazan Şimşek, ağustos ayında ailesiyle Halkalı’daki Kızılay Merkezi’ne giderek organ bağışı için başvuracaktı. Ancak aile yolda kaza geçirince bağışta bulunamadı. Şimşek geçen hafta yüksek tansiyona bağlı beyin kanamasından yaşamını yitirince, ailesinin aklına babalarının vasiyeti geldi. Aile babalarının organlarını bağışladı. Şimşek’in bir böbreği ve karaciğeri İstanbul İstinye Üniversitesi Hastanesi’nde, diğer böbreği ise başka bir hastanede organ bekleyen hastaya nakledildi.



‘Babamı göreceğim’



Şimşek’in oğlu Orhan Şimşek, İstanbul İstinye Üniversitesi Hastanesi’nde organların nakledildiği iki hastayı ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Şimşek, “Birilerinin yaşamasına vesile olmaktan daha güzel bir şey olamaz. Ben bu insanları bayramda aradığımda babamı aramış gibi hissedeceğim. Bana onu hissettirecekler. Onlarla bir aile gibi olacağız. Onlara her baktığımda babamı göreceğim” dedi.



Nermin Bilgiç: ‘Ben de bağışlarım’



Ramazan Şimşek’in böbreği ile hayata tutunan Nermin Bilgiç (47) tam 17 yıl hastalıkla uğraştığını belirterek, “Sabah diyaliz için merkeze gittiğimde, ‘Nakil çıktı. Hastaneden bekliyorlar’ dediklerinde şaşırdım kaldım. Şu anda çok iyiyim. Artık Şimşek’in ailesi benim de ailem. Ben de organlarımı bağışlayacağım” dedi.



Nurten Balcı: ‘Biz artık bir aile olduk’



Şimşek’in karaciğerini alan Konyalı Nurten Balcı (52) “İki çocuğum daha önce gönüllü oldu ama uyumlu çıkmadı. Ümidimi kesmiştim. Ama hastaneden aradıklarında ailecek olduğumuz yerde donduk. Sevinçten yerimizde duramadık. Organı aldığım Ramazan Bey’in ailesi artık benim de ailem” ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Ayhan Dinçkan: ‘Organ bağışı vasiyet edin’



Nakilleri gerçekleştiren Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, “Ölen hastamızın yıllarca karaciğer ve böbrek yetmezliği çeken iki insanı hayata bağlaması şahane bir şey. Bir insana iyilik yapmak istiyorsanız bunu tasarlamak, düşünmek yetmiyor. Harekete geçmemiz gerekiyor. O yüzden gelin organlarınızı bağışlayın ve bunu vasiyet edin” diye konuştu.







