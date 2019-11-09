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09.11.2019 - 17:00 | | DHA

Evladını o halde görmeye yüreği dayanmadı! Kalp krizinden öldü...

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Ayhanlar köyünde meydana gelen olayda aralarında 10 yıl önce olan husumeti unutmayan bir kişi husumetlisini silahla yaraladı.

Evladını o halde görmeye yüreği dayanmadı! Kalp krizinden öldü...

Edinilen bilgilere göre, Konya’da gardiyan olarak görev yapan İsmet Turan Avanos ilçesine bağlı Ayhanlar köyünde bir nişan törenine katılmak üzere köyüne geldi. Nişan töreninde oturan İsmet Turan’ın 10 yıl önce tartıştığı Aşir isimli şahıs tarafından sırtından 3 el ateş ederek yaraladı.

Olaya şahit olan İsmet Turan’ın annesi Yeter Turan ise olay yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken ağır yaralanan İsmet Turan ise yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Nevşehir Devlet Hastanesinde durumu ağır olan Turgut’un tedavisinin yapılması için Adana’ya sevk edildiği öğrenildi.

Ağır yaralanan İsmet Turan’ın evli ve henüz 1 çocuğu olduğu öğrenildi.

Evladını o halde görmeye yüreği dayanmadı Kalp krizinden öldü...

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