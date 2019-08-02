Evlat dehşeti! Annesini sırtından bıçakladı

İddiaya göre, Kadıtarlası Mahallesi'nde yaşayan Gülcan T. (44) ile B.T. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında B.T. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini sırtından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Gülcan T. tedavi altına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay anında elinden yaralandığı belirlenen B.T. ise gözaltına alındı.