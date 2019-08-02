MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEvlat dehşeti! Annesini sırtından bıçakladı
02.08.2019 - 03:37| AA

Evlat dehşeti! Annesini sırtından bıçakladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla sırtından yaraladığı ileri sürülen kişi, gözaltına alındı.

Evlat dehşeti! Annesini sırtından bıçakladı

 

İddiaya göre, Kadıtarlası Mahallesi'nde yaşayan Gülcan T. (44) ile B.T. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında B.T. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini sırtından yaraladı.

Evlat dehşeti Annesini sırtından bıçakladı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Gülcan T. tedavi altına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay anında elinden yaralandığı belirlenen B.T. ise gözaltına alındı.

Evlat dehşeti Annesini sırtından bıçakladı

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurduKarabük’te bir kişi araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak yaraladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Evlat dehşeti! Annesini sırtından bıçakladı

Evlat dehşeti! Annesini sırtından bıçakladı

Komşusunu boynundan vurdu

Komşusunu boynundan vurdu

Kızı böyle anlattı: 'Sana yaptıklarımı çocuklarına da yapacağım' dediğini duydum

Kızı böyle anlattı: 'Sana yaptıklarımı çocuklarına da yapacağım' dediğini duydum

Sıradaki Haber