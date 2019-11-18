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18.11.2019 - 11:55 | | DHA

Evleneli daha 4 ay olmuştu! Amcası eve girince gelinini öyle buldu...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Ali Osman Sarı (26), tartıştığı 4 aylık eşi Serpil Sarı'yı (38) kazakla boğdu. Ali Osman Sarı, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Evleneli daha 4 ay olmuştu! Amcası eve girince gelinini öyle buldu...

Olay, 15 Kasım günü Hürriyet Mahallesi Kaymakamlık Lojman Sokak'ta Sarı çiftinin yaşadığı evde meydana geldi. Çaycılık yapan Ali Osman Sarı ile 4 ay önce evlendiği eşi Serpil Sarı arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ali Osman Sarı, eşini kazakla boğdu. Ali Osman Sarı, ardından amcasının yanına gidip, eşini öldürdüğünü söyledi.

Eve giden amca ve yakınları, kadının cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Ali Osman Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine konuldu.

TEM'de kaza! Gözyaşlarına boğulduKocaeli’de, TEM otoyolunda arıza yaparak emniyet şeridinde duran Tunuslu turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan gelen kamyonet çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada turistlerden biri, yakınlarını görüntülü arayıp, ağlayarak kazayı anlattı.
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