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04.09.2019 - 10:42| DHA

'Evleniyoruz' yazısıyla plakası kapatıp eski sevgilisine dehşeti yaşattı!

'Evleniyoruz' yazısıyla plakası kapatılan otomobilden ateş açarak, eski kız arkadaşı Esra B.'yi (30) ayağından vurarak yaralayan Y.S. (49) tutuklandı.

'Evleniyoruz' yazısıyla plakası kapatıp eski sevgilisine dehşeti yaşattı!

Olay, 22 Temmuz'da Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Esra B., çalıştığı iş yerine gireceği sırada, 'Evleniyoruz' yazısı ile plakası kapatılan otomobilden açılan ateş ile ayağından vurularak, yaralandı.  Esra B., kanlar içinde yere yığılırken, yardımına çevredekiler ve iş arkadaşları koştu. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Esra B., Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda olaydan sonra kaçan şüphelinin Esra B.'nin eski erkek arkadaşı Y.S. olduğunu belirledi. Dün gözaltına alınan Y.S., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklandı.

2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup, rakı içirdilerBursa’da bir baba, boşandığı eşinin hem kendisinden olan kızına, hem de ikinci evliliğinden olan iki çocuğuna içki içirdiği videoları görünce savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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