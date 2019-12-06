Evlenmeden önce 3 milyon başvuru

Bakanlığın verilerine 30 Eylül 2019 tarihine kadar 3 milyon 368 bin 210 kişi danışmanlık programı kapsamında eğitim aldı.



Program kapsamında ayrıca hastalık taşıyıcısı anne ve baba adaylarını saptamak ve hasta bebek doğumunu engellemek amacıyla evlilik öncesi taramalar da yapılıyor. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye’de kayıtlı 6 bin hemoglobinopati hasta sayısı mevcutken 1 milyon 600 bin kişi de hemoglobinopati taşıyıcısı. Bu hastaların yüzde 39’u talasemi majör tanısı alırken talasemi taşıyıcısı ise yüzde 64.



Türkiye’de tarama programı başlamadan önce yılda 400 hemoglobinopatili bebek doğarken, evlilik öncesi taramalarla bu sayı 100’ün altına indi. Bakanlığın verilerine 30 Eylül 2019’a kadar evlilik öncesi Danışmanlık Programı kapsamında 48 bin 263 sağlık personeline eğitim verildi. Bu dönemde evlilik öncesi danışmanlık verilen kişi sayısı ise 3 milyon 368 bin 210 olarak gerçekleşti.