Olay, saat 21:30 sıralarında ilçeye bağla Sınır köyü Fındıcak Mahallesinde meydana geldi. Sağanagın etkili olduğu ilçede Ahmet Çil'e ait tek katlı eve yıldırım isabet etti. Düşen yıldırımın etkisiyle evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine köye Giresun ve Yağlıdere Belediyeleri'ne ait itfaiye ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yapılan çalışma sonucunda yanan evden Ahmet ve Osman Çil'in cansız bedenine ulaştı. Yangın söndürülürken, baba- oğlun cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.