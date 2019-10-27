MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEvlerinin yıldırım isabet etti! Baba ve oğlunun feci ölümü
27.10.2019 - 00:50 | | DHA

Evlerinin yıldırım isabet etti! Baba ve oğlunun feci ölümü

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, yıldırım isabet eden tek katlı bir evde çıkan yangında Ahmet (90) ve oğlu Osman Çil (60) hayatını kaybetti.

Evlerinin yıldırım isabet etti! Baba ve oğlunun feci ölümü

Olay, saat 21:30 sıralarında ilçeye bağla Sınır köyü Fındıcak Mahallesinde meydana geldi. Sağanagın etkili olduğu ilçede Ahmet Çil'e ait tek katlı eve yıldırım isabet etti. Düşen yıldırımın etkisiyle evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine köye Giresun ve Yağlıdere Belediyeleri'ne ait itfaiye ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evlerinin yıldırım isabet etti Baba ve oğlunun feci ölümü

Ekipler, yapılan çalışma sonucunda yanan evden Ahmet ve Osman Çil'in cansız bedenine ulaştı. Yangın söndürülürken, baba- oğlun cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 

Osmaniye'de arazi kavgasıOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki grup arasında çıkan arazi tartışmasında Z.P.'nin önce pompalı tüfekle ateş açtığı, ardından traktörle üzerinden geçtiği Tarık Gök hayatını kaybetti. Olayda H.K. ve M.G. ise yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sayısal Loto sonuçları belli oldu... Yine devir!

Sayısal Loto sonuçları belli oldu... Yine devir!

İşte terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası

İşte terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası

Evlerinin yıldırım isabet etti! Baba ve oğlunun feci ölümü

Evlerinin yıldırım isabet etti! Baba ve oğlunun feci ölümü

Sylvia Plath kimdir? Ne zaman doğdu? Google'dan Sylvia Plath doodle'ı

Sylvia Plath kimdir? Ne zaman doğdu? Google'dan Sylvia Plath doodle'ı

Sıradaki Haber