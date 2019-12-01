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01.12.2019 - 21:20 | | DHA

Evli çiftin feci sonu! Geriye bu görüntü kaldı

Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada,  Emre Tunç (35) ve eşi Kevser Tunç (28) hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Evli çiftin feci sonu! Geriye bu görüntü kaldı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Emre Tunç yönetimindeki 45 NF 033 plakalı otomobil, yoldan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Çiğdem Sezer(35) idaresindeki 61 EZ 901 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araçta hurdaya döndü. Çiğdem Sezer'in kullandığı otomobil, takla atarak yaklaşık 50 metre sonra yan durdu.

Evli çiftin feci sonu Geriye bu görüntü kaldı

Kazada Emre Tunç olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan eşi Kevser Tunç ve diğer araç sürücüsü Çiğdem Sezer, Devrek Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Kevser Tunç da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çiğdem Sezer'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Evli çiftin feci sonu Geriye bu görüntü kaldı

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar varTunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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