Evra bebek ilik bekliyor

İstanbul Sancaktepe’de yaşayan Malike - Ercan Ekiz çifti, lösemi kâbusunu ikinci kez yaşıyor. Ekiz çiftinin 12 yaşındaki kızları Feyza Senem’e de 2008’de lösemi teşhisi konulmuştu. Çift o yıllarda büyük kızları Feyza için uygun donör bulamamıştı. Çaresizce bekleyen aileye, doktorlar, kardeşler arası uyumun yüksek olacağı düşüncesiyle ikinci bir çocuk yapmalarını önermişti. Bunun üzerine aile, lösemi olan kızlarını yaşatmak için ikinci kızları Zümral Müzeyyen’i dünyaya getirmişti. Zümral 1 yaşındayken ablasına donör olup, yeniden yaşama tutunmasını sağlamıştı.

Umutlu bekleyiş

Çift, yıllar önceki umutlu bekleyişlerini şimdi en küçük kızları 14 aylık Ümran Evra’nın lösemi hastalığı nedeniyle yaşıyor. Evra bebeğin sağlığına kavuşması da kendisine uyumlu ilik nakli yapılmasıyla mümkün olacak. Aile, kızları Evra’nın yaşama tutunması için kök hücre bağışı çağrısında bulundu. Baba Ercan Ekiz, “Evra’ya lösemi teşhisi 7 ay önce konuldu. Geçen dört ay içinde aile içinde tarama yaparak donör bulmaya çalıştık. Fakat uyum sağlayamadık. Mecburen donörü dışarıdan aramaya başladık. Bağışçı sayısının artışına bağlı olarak şansımızın artacağına inanıyoruz. Bu hastalığın kime, ne zaman, hangi durumda nüksedeceği belli olmuyor. Bugün verecekleri üç tüp kanla belki birilerinin hayatını kurtaracaklar. Aylardır uygun donör bekliyoruz” dedi.

Beş yılda bin 409 nakil

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, TÜRKÖK veri tabanına kayıtlı 500 bin bağışçı bulunuyor. Nakil bekleyen hasta sayısı ise 2 bin 120. Bunlardan bin 200 hasta pediatrik, 920 hasta ise erişkin. Bu kişilerin bin 100’ü talasemi hastası. Verilere göre, son 5 yılda bin 409 hastaya nakil yapıldı.