Exatlon Cup 2 ne zaman başlayacak? Yarışmacılar kimler?

Exatlon Cup ilkinde Türkiye, Meksika, Romanya ve Kolombiya yarıştı. Bu ülkelerden birinci çıkan takım Meksika oldu. Şimdi turnuvanın ikincisi düzenlenecek. Exatlon Cup 2 için bu kez Romanya ve Kolombiya yerine Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti yarışacak.

KİMLER YARIŞACAK?

Türk takımının kadrosunda Bora Edin, Adem Kılıççı, Seda Ocak, Hakan Hatipoğlu, Birsen Bekgöz, Sema Aydemir, Mustafa Kemal Kurt ve Damla Can yer alırken; Brezilya takımının kadrosunda Jorge Goston, Nîck Pirola, Roberta Terra, Vance Poubel, Nina Monteiro, Miguel Benedetti, Sul Rosa, Evelin Fernandes yer alacak.

EXATLON CUP 2 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Exatlon Cup 2, ilk bölümleriyle 12 Kasım Salı gününden itibaren Acunn.com'da olacak.