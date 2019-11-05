05.11.2019 - 14:54 |
Exatlon Cup 2 ne zaman başlayacak? Yarışmacılar kimler?
Exatlon Cup'un ilki ekim ayında ekrana geldi. 4 ülke kıyasıya bir mücadele verdi. Bu turnuvanın ilkini Meksika takımı kazanırken şimdi ikinci turnuva başlayacak. Şimdi bu turnuvayı kaçırmak istemeyen seyirciler "Exatlon Cup 2 ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.
Exatlon Cup ilkinde Türkiye, Meksika, Romanya ve Kolombiya yarıştı. Bu ülkelerden birinci çıkan takım Meksika oldu. Şimdi turnuvanın ikincisi düzenlenecek. Exatlon Cup 2 için bu kez Romanya ve Kolombiya yerine Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti yarışacak.
KİMLER YARIŞACAK?
Türk takımının kadrosunda Bora Edin, Adem Kılıççı, Seda Ocak, Hakan Hatipoğlu, Birsen Bekgöz, Sema Aydemir, Mustafa Kemal Kurt ve Damla Can yer alırken; Brezilya takımının kadrosunda Jorge Goston, Nîck Pirola, Roberta Terra, Vance Poubel, Nina Monteiro, Miguel Benedetti, Sul Rosa, Evelin Fernandes yer alacak.
EXATLON CUP 2 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Exatlon Cup 2, ilk bölümleriyle 12 Kasım Salı gününden itibaren Acunn.com'da olacak.
Kızıldeniz'den gelen zehirli deniz kestanesi uyarısıAntalya Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, zehirli deniz kestanesi ’Diadema Setosum’un Akdeniz ve Ege kıyılarında yayılımının devam ettiğini belirterek, kayalık bölgede denize giren ya da avlananları temastan uzak durmaları noktasında uyardı.