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15.11.2019 - 12:23 |

Exatlon Cup Challenge'a Youtuber akını... Exatlon Cup yarışmacıları kimler?

Acun Ilıcalı'nın internet üzerinden yayınladığı Exatlon Challenge yarışmasının bu haftaki yarışmacıları birbirinden ünlü Youtuberlar... İşte Exatlon Challenge'ın yeni yarışmacıları...

Exatlon Cup Challenge'a Youtuber akını... Exatlon Cup yarışmacıları kimler?

 

Acun Ilıcalı, Exatlon Challenge yarışmacılarını açıkladı. Acun Medya'nın yeni projesi olan Exatlon Challenge internet üzerinden yayınlanırken bu haftaki isimler ünlü Yotuberlar... Peki bu ünlü Yotuberlar kimler?

EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI

Doğan Kabak, Buse Plan, Barış Erdal, Burce Yağmur Karabal, Uras Benlioğlu, Aleyna Şen, Dilan Ay, Buğra Kazancı, Gözde Demiral, Hayrettin, Mendemur Lemur, Öykü Berkan, Furkan Kaya, Elanur Pat, Furkan Yaman, Dilara Aydın, Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak.

REALİTY SHOW TARZINDA OLACAK

Orkun Işıtmak canlı yayında yaptığı açıklamada; "Mecrayı henüz söyleyemiyorum fakat çok güzel bir proje ortaya çıkacak. Acun ağabeyle daha önceden bir araya gelmek çok istemiştik fakat bugüne kısmet oldu. Proje için önümüzdeki ay Dominik'te çekimlere gidicem. Exatlon Challenge, Survivor'dan farklı olacak ve toplamda 18 yarışmacı aynı evde kalacak. Farklı takımlarda 9'ar şekilde bölünecek olan 18 yarışmacı aynı evi paylaşacaklar ve bir yandan da Reality Show tarzında bir proje ortaya çıkacak. Öte yandan projede çok önemli isimler yer alıyor. Onları daha sonra açıklayacağım." demişti.

"Simgelerin köprüsü" su üstünde yükseliyorTamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları, deniz içindeki çalışmalarının ardından başlatılan montajlarla su üstünde yükselmeye devam ediyor.
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