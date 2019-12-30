Expo Hatay’a büyük değer katacak

Şehrin iki bölgesinde yapılacak EXPO’da, Hatay’ın bitki çeşitliliğinin yanı sıra sahip olduğu tüm zenginlikler sergilenecek. ‘Medeniyetler Bahçesi’ temasıyla bu dev organizasyona ev sahipliği yapacak olan Hatay, milyonlarca yerli ve yabancı turist ile yatırımcıyı ağırlamaya hazırlanıyor. Bu dev organizasyonda Hatay’a ait 800 çeşit tıbbi ve aromatik, 300’e yakın endemik olmak üzere binlerce bitki çeşidi dünya pazarında görücüye çıkacak. Şehrin gelişimi için mihenk taşlarından biri olan EXPO Antakya ve İskenderun bölgelerinde yapılacak. Antakya bölgesindeki alanda gastronomi köyü, fuar merkezi, amfi tiyatro, dikey tarımın yapılacağı seralar, kentte iz bırakan medeniyetlere ait mozaikler yer alacak. Bunlarla beraber belediyenin battı çıktı çalışmaları sırasında çıkan 5.yüzyıla ait şapel bu alanda sergilenecek. İskenderun’daki alanda ise kendi mutfaklarını tanıtacak dünyadaki diğer gastronomi şehirleri davet edilecek.

expo’ya hassasiyetle eğiliyor

Şehrin UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil edilerek Gastronomi Kenti unvanı almasında, yine UNESCO tarafından Öğrenen Şehirler Ağı’na layık görülmesinde ve bu iki unvanı alan dünyadaki tek şehir olmasında büyük pay sahibi olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, EXPO’ya da aynı hassasiyetle eğiliyor. Hatay’ın sosyal, kültürel zenginliklerini dünyayla paylaşarak şehre ekonomik değer kazandırmak isteyen Başkan Lütfü Savaş, hem yurt içinde hem yurt dışında davet edildiği her etkinlikte EXPO’yu tanıtıyor.

Lütfü Savaş’tan Hatay’a davet var

23 medeniyetin 13 tanesine ev sahipliği yapan Hatay’ın sahip olduğu deniz, yayla, sağlık, inanç, kültür ve daha birçok turizm potansiyeline, doğal zenginliklerine ve çok renkli yapısına vurgu yapan Lütfü Savaş, herkesi bu güzellikleri görmesi için Hatay’a davet ediyor. Görünen o ki EXPO 2021 Hatay’a önemli bir ivme kazandıracak. Erzin’den Yayladağı’na Hassa’dan Samandağ’a kadar bir bütün olarak var olan potansiyelini sergileyecek, Hatay. Şehrin ekonomisine artı değer katacak organizasyonda 7’den 70’e tüm Hataylılar mutlu olacak.