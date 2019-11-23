MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriEylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
23.11.2019 - 19:58 | | DHA

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Batman'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Irak'tan kente eylem amaçlı gönderilen 'Navdar-İsmail' kod adlı terörist M.F.G'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, önlenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Harekete geçen ekipler, terör örgütünün Irakta bulunan kampına gidip eğitim aldığı tespit edilen, örgütün kırsal alanında silahlı faaliyet yürüttükten sonra Batman'a keşif ve eylem amaçlı geldiği belirlenen 'Navdar-İsmail' kod adlı terörist M.F.G., Van'dan gelip örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü tespit edilen R.V. ve örgüt mensubuna yardım yataklık yapan 5 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştirTel Abyad'ın güneyinde terör örgütü PKK/YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müge Boz kimdir, kimle evli? Müge Boz'un bebeği kız mı erkek mi?

Müge Boz kimdir, kimle evli? Müge Boz'un bebeği kız mı erkek mi?

Yaralı halde, kendisini vuran oğlunu korumaya çalıştı

Yaralı halde, kendisini vuran oğlunu korumaya çalıştı

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

Sıradaki Haber