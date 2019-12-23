MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eylem hazırlığındayken yakalanan 6 teröriste ceza yağdı
ABONE OL
23.12.2019 - 12:30 | | AA

Eylem hazırlığındayken yakalanan 6 teröriste ceza yağdı

Şanlıurfa'da AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle yakalanan terör örgütü PKK üyesi 6 terörist ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eylem hazırlığındayken yakalanan 6 teröriste ceza yağdı

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık kardeşler Ş.A, M.H.A. M.K.A, Ö.A, F.A. ile amcaları K.A. katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma savcısı, yakalanan teröristlerin gizlendiği evde yapılan aramada 1 tabanca, 1 susturucu, 1 kalaşnikof tüfek, 420 gram plastik patlayıcı, 1 pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 roket başlığı, 2 telsiz, 24 elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildiğini hatırlattı.

Sanıkların 2015 yılında bir kişinin öldürülmesi ile 2012 yılında yola önceden döşenen patlayıcının infilak ettirilerek 2 polisin yaralanması olaylarına da karıştığının tespit edildiğini vurgulayan savcı, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tüm sanıklara "Kasten adam öldürme", "Kamu görevlisine karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs" ile "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklara ayrıca "Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet", "Suç delillerini gizlemek" ve "Patlayıcı madde bulundurma" suçlarından ise toplamda 175 yıl hapis ile 250 bin lira para cezası da verildi.

Şanlıurfa'da 19 Ekim 2018'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüpheliler yakalanmış, yapılan aramalarda da çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirilmişti.

    Polisten kaçarken duvardan düştüSivas'ta madde bağımlısı B.Y. (17), ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    5 kişiyi öldürmüştü! 'Yazları içime cin girmiş gibi oluyorum'

    5 kişiyi öldürmüştü! 'Yazları içime cin girmiş gibi oluyorum'

    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

    Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

    Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

    Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

    Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

    Sıradaki Haber