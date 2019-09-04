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04.09.2019 - 16:34| DHA

Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi

İzmir'de, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Eskişehir’e getirildi.

Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin morguna gelen yakınları, otomobilin bagajından indirdikleri küçük Eymen’in cansız bedenini sedye ile morga götürdü. Bu sırada gazetecilerin görüntü aldığını gören anneanne Dilek Çınar, tepki göstererek ölmeden önce haber yapılması gerektiğini söyledi.

 

 

Aynı plakayı kullanarak yaptılar! 20 tonluk vurgunTekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bir kumaş fabrikasından ikiz plakalı TIR'a yüklenen 20 ton kumaşı yerine teslim etmeyerek ortadan kaybolan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı. 1 milyon TL değerindeki kumaşlar sahibine teslim edildi.
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