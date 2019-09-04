Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin morguna gelen yakınları, otomobilin bagajından indirdikleri küçük Eymen’in cansız bedenini sedye ile morga götürdü. Bu sırada gazetecilerin görüntü aldığını gören anneanne Dilek Çınar, tepki göstererek ölmeden önce haber yapılması gerektiğini söyledi.