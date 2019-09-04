04.09.2019 - 16:34| DHA
Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi
İzmir'de, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Eskişehir’e getirildi.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin morguna gelen yakınları, otomobilin bagajından indirdikleri küçük Eymen’in cansız bedenini sedye ile morga götürdü. Bu sırada gazetecilerin görüntü aldığını gören anneanne Dilek Çınar, tepki göstererek ölmeden önce haber yapılması gerektiğini söyledi.
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