EYT 2019 yılı içerisinde çıkacak mı? EYT'de son durum ne?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimat ile yapılan çalışma neticesinde 3 yöntem meclise sunulmuştı. Gözler bir anda TBMM'ye çevrilirken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak EYT gündemimizde yok açıklamasında bulunmuştu. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası 2019 bütçe komisyonunda yer aldı mı?

EYT'DE SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.