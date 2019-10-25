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25.10.2019 - 09:16 |

EYT 2019'da çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

Emeklilikte yaşa takılanların umutlu bekleyişi sürüyor. EYT'liler yıllardır büyük bir bekleyiş içerisinde ve son dönemde konu sürekli olarak gündemde... Peki EYT konusunda son gelişmeler neler?

EYT 2019'da çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

 

EYT'lilerin gözü sürekli olarak Meclis'te ve hükümette... Yıllardır konu hakkında bir gelişme bekleyen emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar özellikle ekim ayından bu yana bir hayli umutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT konusunda atama yapması umutları yeşertti. Peki emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son durum ne?

EYT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak EYT gündemimizde yok açıklamasında bulunmuştu.

 

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