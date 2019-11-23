EYT çalışması devam ediyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama

İş hayatında prim günü dolan fakat emekli olabilmek için yaş şartını bekeleyen vatandaşlar, hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuştu. EYT durumunda olanlar için net konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

‘’Tutturmuş 'erken emeklilik.' İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle de ikinci işle, işsizliğe ne yazık ki öncü olacak. Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin zaten tek sebebi, böylece oluşan kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır’’

diyerek en net açıklamasını yaptı.