EYT çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar konusu Meclis'e geliyor mu?

Emeklilikte yaşa takılanlar bir umutla bekliyor. EYT konusu uzun zamandır gündemden düşmezken yüz binler hükümetin gözünün içine bakıyor. Peki EYT'deki son gelişmeler neler?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN EYT AÇIKLAMASI

İstanbul’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusunda açıklama yaıtı. Eroğan, "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak." diye konuştu.