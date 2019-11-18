MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriEYT çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar konusu Meclis'e geliyor mu?
18.11.2019 - 09:49 |

EYT çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar konusu Meclis'e geliyor mu?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konuyu gündemden düşürmezken son gelişmeleri de yakından takip etmek istiyor. Bu nedenle her gün haberler kontrol ediliyor. Peki, konu hakkındaki son durum nedir?

EYT çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar konusu Meclis'e geliyor mu?

 

Emeklilikte yaşa takılanlar bir umutla bekliyor. EYT konusu uzun zamandır gündemden düşmezken yüz binler hükümetin gözünün içine bakıyor. Peki EYT'deki son gelişmeler neler?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN EYT AÇIKLAMASI

İstanbul’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusunda açıklama yaıtı. Eroğan, "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak." diye konuştu.

Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendiRize'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. İkizdere ilçesinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

Sıradaki Haber