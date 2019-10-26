EYT çıkacak mı? EYT'DE FLAŞ GELİŞME!

EYT'liler her gün bir umutla konu hakkında bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bu nedenle haberler dikkatlice takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce kişi detaylı bilgi alabilmek için ise 'EYT'de son durum ne?' sorusunu yöneltiyor. İşte konuya dair bilgiler...

EYT ÇIKAR MI? SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.