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26.10.2019 - 19:06 |

EYT çıkacak mı? EYT'DE FLAŞ GELİŞME!

Hemen hemen her gün EYT'nin çıkmasını bekleyen binlerce kişi haberleri takip ediyor. Hükümetten adım bekleyen EYT'lilerin çoğunlukla sorduğu soru 'EYT ne zaman çıkacak?' şeklinde... İşte detaylar...

EYT çıkacak mı? EYT'DE FLAŞ GELİŞME!

EYT'liler her gün bir umutla konu hakkında bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bu nedenle haberler dikkatlice takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce kişi detaylı bilgi alabilmek için ise 'EYT'de son durum ne?' sorusunu yöneltiyor. İşte konuya dair bilgiler...

EYT ÇIKAR MI? SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

Marmara Denizi'nde "Kibatos Kalesi" bulunduKültür ve Turizm Bakanlığı izni Bursa Uludağ Üniversitesi, Altınova Belediyesi ve Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen "Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması" çalışması kapsamında, Marmara Denizi'nde Bizans İmparatorluğu tarafından inşa edilen Kibatos Kalesi bulundu.
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