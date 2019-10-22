EYT çıkacak mı? Meclis'e geliyor mu?

Yüz binlerin gözü kulağı hükümette... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT konusunda atama yapması nedeniyle büyük bir sevinç yaşanmıştı. Özellikle son bir aydır EYT'liler gündemi yakından takip ederek önergenin Meclis'e gelip gelmeyeceğini sorguluyor. İşte detaylar...

EYT'DE SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.