22.10.2019 - 09:17 |
EYT çıkacak mı? Meclis'e geliyor mu?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son gelişmeleri yakından takip etmek istiyor. Eylül ayında tekrar gündeme gelen konu sonrası günbegün yoğun bir şekilde binlerce kişi "EYT çıkacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.
Yüz binlerin gözü kulağı hükümette... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT konusunda atama yapması nedeniyle büyük bir sevinç yaşanmıştı. Özellikle son bir aydır EYT'liler gündemi yakından takip ederek önergenin Meclis'e gelip gelmeyeceğini sorguluyor. İşte detaylar...
EYT'DE SON DURUM NE?
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.
Fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle pazara böyle daldıKadıköy’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil pazardaki vatandaşların arasına daldı. Vatandaşlara çarpıp pazar tezgahlarını yerle bir eden sürücü pazarı savaş alanına çevirdi. Otomobilin bir kamyonete çarparak durabildiği olayda 2’si ağır 8 kişi yaralanırken otomobilin pazara daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.