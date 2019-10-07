2019'da EYT çıkacak mı? Son durum nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu uzun zamandır kamuoyunun gündemindeydi. 2 haftadır ise konuya ilişkin yaşanan gelişmeler EYT'lileri umutlandırdı. Şimdi yüz binler ajansları takip ederek son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. İşte EYT hakkındaki son durum...

MECLİS'İN GÜNDEMİNDE

Emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamladığı halde yaş şartı arttığı için emekli olamayanları (EYT'li) umutlandıran haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, EYT'lilerin durumu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmişti. Erken emeklilik yasasının Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair henüz bir açıklama gelmese de gözler komisyonda olan üç EYT teklifine çevrilmiş durumda.

5.4 MİLYON EYT'Lİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan rapora göre; 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanların sayısı 5 milyon 954 bin 225 kişi olarak belirlendi. Bu rakamın, her ay 50 bin kişinin emekli olduğu düşünülürse, 1 Eylül 2019 itibarıyla 5 milyon 404 bin 924 kişiye düşmüş olacağı öngörülüyor. Bu kişilerin emeklilik maliyetinin de ortalama 1.600 TL emekli maaşı üzerinden hesaplandığında yıllık 103.8 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

10 YILA YAYILACAK

Ancak rapora göre bugün yasa çıkarsa 5 milyon 404 nin kişinin hemen emekli olması mümkün değil. EYT'lilerin emekliliğinin en az 10 yıllık süreye yayılacağı, emekli olacakların sayısının 750 bin ile 1 milyon kişi aralığına düşeceği raporda yer alıyor. Böylece yasa çıkması durumunda EYT'nin bütçeye maliyeti yıllık 14.4 milyar lira olarak hesaplanıyor.