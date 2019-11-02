02.11.2019 - 21:05 |
EYT çıkıyor mu? Son dakika gelişmesi var mı?
Yüz binlerce EYT'li sabırsız bir şekilde olumlu bir gelişme bekliyor. Konu gündemden düşmezken yüz binler son dakika gelişmesi olup olmadığını sorguluyor. "EYT Meclis'e ne zaman gelecek?" sorusu ve "EYT'de son durum nedir?" sorusu sık sık yöneltiliyor.
EYT konusu uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde... Yüz binlerin yakından ilgilendiği konu hakkında her gelişme heyecan yaratıyor. Peki, EYT'de yeni bir gelişme var mı?
EYT'DE SON DURUM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.