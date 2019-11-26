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26.11.2019 - 12:39 |

EYT için son dakika açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

EYT haberleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT hakkında konuştu. İşte EYT'de son durum...

EYT için son dakika açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika EYT gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 2020 Yılında EYT yasası çıkacak mı sorusu araştırılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT hakkında net konuştu. Türkiye ekonomisini öne sürerek EYT hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

EYT YENİ AÇIKLAMA

""EYT konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir. Şu anda İskandinav ülkeleri artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler. Emeklilikte yaş olayını 70'in üstüne çıkarıyorlar. Bizde ise tam aksi. Kaldı ki Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor, 'buradan ne elde ederiz?' diye bakıyor ve böyle bir tezi savunmaya çalışıyor. Geçenlerde çok açık net söyledim; Seçim kaybına vesile dahi olsa biz asla ülkemizin, milletimizin zararına olacak bir vaadin içine girmeyiz. Kaldı ki bir taraftan işsizlik konusunda mücadele veriyoruz diğer taraftan işsizliğe zemin oluşturacak taleplerle karşılaşıyoruz. Bu insanlar çalışıyor zaten. Bu insanları niye kapıya koyup, sonra iş arama yoluna sokalım. Çünkü ne olacak, yine iş arayacak. Ondan sonra da maalesef bir başkasının istihdam hakkını kullanmış olacak. Bunlara niçin böyle bir yol aralayalım? Bu, Türkiye ekonomisi için çok ciddi bir zarardır."

Gözyaşlarına engel olamadı! 'Azap çekiyorum'Karaman'da, trafikte tartıştığı Yusuf Koçaker'i (28) bıçaklayarak, öldüren sağlık görevlisi Mehmet Sekmen (23), tutuklu yargılandığı davada, 18 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sekmen, duruşmada, "Amacım öldürmek değildi. Olay yerinden hastaneye gidene kadar suni teneffüs yaptım, müdahale ettim" dedi.
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