EYT için üç yeni açıklama! Yeni yıl için araştırmalar devam ediyor

Özellikle EYT'ye takılanları ilgilendiren veya çevresindeki EYT'liler için araştırmalar yapan vatandaşlara, üç ayrı açıklama geldi. Yakın zamanda EYT hakkında üç ayrı açıklama geldi. Bu açıklamaların ilki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikincisi AK Parti tarafından, üçüncüsü ise MHP Başkanı Bahçeli'den geldi.

EYT AÇIKLAMALARI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

"Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak."

AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

"Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır."

BAHÇELİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

"Çünkü erken emeklilik yaşı iki boyutludur. Biri ekonomik yönden çok ağır yükümlülükler getiren ama altı plan hareketini, güneydoğu da sınırda güvenlik hareketleri, TSK'nın bir aya yaklaşım sınırdaki yükümlülükleri Türkiye ekonomisi açısından önemli değerlendirmelere tabi tutulması lazım. Ciddi yük oluşturuyor. Bu konuyla ilgili bu düşüncemizi herkesle paylaşıyoruz. Gruptaki arkadaşlarımıza da söyledim. Böyle bir yükün altından kalkabilir miyiz? Yoksa toplumsal talep karşısında bir takım çevrelerin toplumun belli bir kesimini istismarına fırsat mı verelim. Bunları iyi düşünmek lazımdır. Fakat sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin yönetiminin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur. Hali hazırda binlerce askerimiz görevlerinin başında ekonomik yönden önemli sorumluluklar var. Böyle bir durum içinde erken emekliliği gündeme taşıyarak karşılığı ve kaynağını bulmakta zorluk çekilen bir ortamda bu vaadin yerine getirilmesi talebi belki ana muhalefet açısından uygun düşebilir ama bizim cumhur ittifakı yaklaşımı ve anlayışı açısından doğru bulmadığımı ifade ediyorum. O bakımdan kendilerinin bu konudaki hem cumhurbaşkanı hem de hükümet yönetiminin almış olduğu kararın doğru bir karar olduğu kanaatini paylaştım. Zannederim isabetli oldu kendisi açısından."