EYT ile ilgili son dakika gelişmesi... İşte detaylar

Emeklilikte yaşa takılan yüz binler yıllardır EYT yasasının Meclis'e gelip onaylanmasını istiyor. Çeşitlki mecralardan isteklerini dile getiren EYT'liler bir yandan da il il yoplantılar yapıyorlar. EYT'liler aynı zamanda haberleri de dikkatle takip edip konu hakkında açıklama olup olmadığını araştırıyor. İşte EYT'de son durum...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN EYT AÇIKLAMASI

İstanbul’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusunda açıklama yaıtı. Eroğan, "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak." diye konuştu.