EYT kabine toplantısında gündeme geldi mi? 6 Kasım EYT'de yaşanan son gelişmeler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak 4 Kasım'da gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularının yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a EYT ve Af Yasasına gündeme geldi mi sorusu yöneltildi. İbrahim Kalın soruya şu şekilde yanıt verdi;

Kalın yaptığı açıklamada, 'Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi. Emeklilikte yaşa takılanlar da gündeme gelmedi." ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

EYT ÇIKAR MI? SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.