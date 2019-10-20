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20.10.2019 - 09:32 |

EYT konusunda yeni gelişme var mı? İşte son durum...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu eylül ayında bir kez daha kamuoyunun gündemine otururken ekim ayında zirve yaptı. Yüz binlerce kişi 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte araştırmalarını sıklaştırdı. Peki EYT konusunda son durum ne?

EYT konusunda yeni gelişme var mı? İşte son durum...

 

Yüz binlerce kişi büyük umutla EYT kanun teklifinin Meclis'e bir an önce gelip yasanın geçmesini istiyor. Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin atama yapması heyecanı doruğa çıkarmıştı. Günlerdir konu gündemde ve kanun teklifinin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte konuya ilişkin son durum...

EYT AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

E-5'te şoke eden görüntü! Otomobildeki şahıs ayaklarını camdan çıkarttıİstanbul E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisinde seyir eden bir otomobilin yolcu koltuğundaki şahıs, ayaklarını camdan çıkarttı. Sürücülerin şoke olduğu o anlar kameralara yansırken sürücünün dış dikiz aynasını kapatan şahıs trafiği tehlikeye düşürdü.
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