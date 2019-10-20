EYT konusunda yeni gelişme var mı? İşte son durum...

Yüz binlerce kişi büyük umutla EYT kanun teklifinin Meclis'e bir an önce gelip yasanın geçmesini istiyor. Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin atama yapması heyecanı doruğa çıkarmıştı. Günlerdir konu gündemde ve kanun teklifinin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte konuya ilişkin son durum...

EYT AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.