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21.10.2019 - 09:15 |

EYT ne oldu? 2020 yılının bütçesinde EYT...

Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu merak ediliyor. EYT durumuna giren vatandaşlar, ETR yasası çıkacak mı sabırsızlıkla bekliyor. Peki 2020 yılı için EYT meclise gelecek mi? İşte EYT hakkında yapılan bütçe açıklaması...

EYT ne oldu? 2020 yılının bütçesinde EYT...

Emekli olmak için yaş şartını bekleyenlerin umutla araştırdığı EYT haberleri aydınlık kazanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) durumu için bütçe açıklaması yaptı. Peki EYT hakkında neler söylendi? 2020 yılında EYT çıkacak mı? İşte son zamanlarda gündemden düşmeyen EYT haberlerinde son dakika durum...

EYT İÇİN BÜTÇE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.

 

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