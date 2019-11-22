EYT netleşti! Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu belli oldu

EYT son dakika açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, MHP Genel başkanı Bahçeli ve Bakan Selçuk tarafından gerçekleşti. EYT açıklamalarını yakından takip eden vatandaşlar, EYT'nin çıkıp çıkmayacağı konusunda fikir sahibi oldu. 2020 Yılı için EYT hakkında umutlanan vatandaşlara olumsuz haber geldi. İşte EYT açıklamalarında son durum...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

"Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan eleştirilerin çoğu, geldiğimiz seviyeyi anlamak da zorluk çekiyor. Geçmişte SSK'yı çökertenler bugün de batırmaya çalışıyorlar. Tutturmuş erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi battı bu yüzden. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Bu hesap kötü bir hesaptır. Biz bunu politik sebeplerle yapmayacağız. Milletimin menfaatine olmayan hiçbir meselede yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler"

AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

BAKAN SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(EYT ile ilgili) En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil."

BAHÇELİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur." dedi.

"Çünkü erken emeklilik yaşı iki boyutludur. Biri ekonomik yönden çok ağır yükümlülükler getiren ama altı plan hareketini, güneydoğu da sınırda güvenlik hareketleri, TSK'nın bir aya yaklaşım sınırdaki yükümlülükleri Türkiye ekonomisi açısından önemli değerlendirmelere tabi tutulması lazım. Ciddi yük oluşturuyor. Bu konuyla ilgili bu düşüncemizi herkesle paylaşıyoruz. Gruptaki arkadaşlarımıza da söyledim. Böyle bir yükün altından kalkabilir miyiz? Yoksa toplumsal talep karşısında bir takım çevrelerin toplumun belli bir kesimini istismarına fırsat mı verelim. Bunları iyi düşünmek lazımdır. Fakat sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin yönetiminin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur. Hali hazırda binlerce askerimiz görevlerinin başında ekonomik yönden önemli sorumluluklar var. Böyle bir durum içinde erken emekliliği gündeme taşıyarak karşılığı ve kaynağını bulmakta zorluk çekilen bir ortamda bu vaadin yerine getirilmesi talebi belki ana muhalefet açısından uygun düşebilir ama bizim cumhur ittifakı yaklaşımı ve anlayışı açısından doğru bulmadığımı ifade ediyorum. O bakımdan kendilerinin bu konudaki hem cumhurbaşkanı hem de hükümet yönetiminin almış olduğu kararın doğru bir karar olduğu kanaatini paylaştım. Zannederim isabetli oldu kendisi açısından."