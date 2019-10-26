EYT son durum ne oldu? Emeklilikte yaşa takılanlar için son gelişmeler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son durum ne? Milyonlarca vatandaşın sabırsızlıkla beklediği düzenleme için henüz resmi bir karar alınmadı. Vatandaşlar bu konuda yapılan son dakika açıklamalarını takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) ise, konuyla ilgili rapor sundukları Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’ndan yanıt bekliyor.

YENİ BİR FORMÜL İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK Mİ?

TOBB ETÜ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Kılıç, şunları söyledi:“Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. EYT’lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. ‘Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var’ dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor.”

EYT SON DURUM NE? SON AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın AK Parti’nin Kızılcahamam’daki son istişare kampında yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru EYT ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara, “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.

Uzun süredir gündemde olan EYT sorunu, bu yıl ilk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a milletvekillerinin konuyu iletmesiyle gündeme geldi. Erdoğan, EYT’yi gündeme getiren milletvekillerine şu yanıtı verdi: “Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Seçimi alacağız diye millete olmadık sözler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, böyle kamuoyunda tartışıldığı şekliyle değil de sosyal güvenlikteki dengeleri bozmayacak şekilde bir çalışma yapılabilir.” Ancak daha sonra Erdoğan, konuyu gündeme getiren vekillere, “Siz hâlâ orada mısınız, o iş bitti” yanıtı verdi.

FİNLANDİYA VE ALMANYA MODELİ NEDİR?

Süreç içinde EYT için Finlandiya ve Almanya formülü de gündeme geldi. Finlandiya ve Almanya’da emeklilik yaşı 65-67 arasında, Türkiye’de 2008 sonrasında yaş erkekte 61, kadında 58. Finlandiya’da geliştirilen sisteme göre, emekliliğine kısa bir süre kalan bireylere alınacak maaş için her yıl yüzde 2 daha az maaş veriliyor. EYT’liler ise, bu formüllere sıcak bakmıyor.