Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a üzücü haber! Bakan Albayrak'tan EYT açıklaması

EYT konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Prim gün sayısını doldurmasına rağmen yaş nedeniyle emekli olamayan binlerce kişi 2010 yılından bu yana EYT konusundaki istek ve dileklerini ulaştırmaya duyurmaya çalışıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin sesine kulak verdi. Bu konuda görevlendirdiği Prof. Dr. Vedat Bilgin konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir diğer Sosyal Güvenlik Uzmanı olan Ali Duman EYT konusunda meclise 3 yöntem sundu.

Meclise sunulan 3 yöntemnin ardından gözler TBMM'de çeıkacak olan karara çevrilmişken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan beklenmedik bir çıkış geldi. Bakan Albayrak EYT gündemimizde değil açıklamasında bulundu.

EYT DURUMU NEDİR?

Emeklilikte yaşa takılanların sorunu 1999’dan beri devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde SSK’lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı (memur) mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadın ise 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu. Örneğin; 18 yaşında sigortalı işe başlayan bir kadın 5000 günlük primi tamamlarsa 38 yaşında, erkekler de 43 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyordu.

Fakat 1999’da emeklilik yaşı ve istenen prim şartı arttı. 1999’dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38’den 58’e, erkeklerde 43’ten 60’a çıkarıldı. SSK’ya tabi çalışanın emeklilik için ise gereken gün sayısı 7000’e yükseldi. 1976 ile 1999 yılları arasında işe girenlere ‘kademeli yaş’ şartı getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008’den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu.

Uygulamaların kendilerini mağdur ettiğini belirten kişilere ‘emeklilikte yaşa takılanlar (EYT’li) deniyor. EYT’lilerin ifade ettiğine göre; emekliliğine az bir süre kalanlar düzenlemeden sonra yıllarca beklemek zorunda kaldı. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunlarını çeşitli platformlarda dile getirmeye çalıştı.