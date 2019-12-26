EYT'de bugün! Son dakika EYT haberleri - EYT netleşti mi?

Gündemdeki yerini koruyan ve her geçen gün arama hacmi artış gösteren Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son durum nedir? EYT çıkacak mı? 2020 Yılı için alınan yeni kararlar arasında EYT var mı? Vatandaşlar arasında sık sık konuşulan ve prim günü dolmuş fakat yaş şartını beklemek durumunda olan EYT'lilerin durumu için gelişmeler merak ediliyor. Son zamanlarda gündemden düşmeyen Emeklilite Yaşa Takılanların durumu yapılan açıklamalar sonrasında netleşmeye başlamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yoğun çalışma temposunun ardından 2 haftalık tatile girince EYT'liler durumun ne olacağını merak etmeye başladı. Peki EYT hakkında en son hangi açıklama yapılmıştı? İşte Cumhurbaşnaı Erdoğan tarafından yapılan EYT açıklaması...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYT HAKKINDA KONUŞTU

İstanbul’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak.

SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor."

ÖMER ÇELİK AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, EYT konusuna değinerek 'Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var' ifadelerini kullandı. İşte açıklamasının tamamı:

Cumhurbaşkanımız uzun zamandır Türkiye'nin yönetiminde birinci derecede söz sahibi. Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Ülkeye bir maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir.

Talep edildiği gibi çözülmeyecek mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Son derece dürüst bir şekilde Türkiye'nin gerçekleri paylaşılmıştır.

BAHÇELİ’DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli EYT'lilerle ilgili, "Hükümetin tavrını destekliyoruz" dedi.

BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Bakanlık olarak bizim elimizde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil..

EYT KİMLERİ KAPSAR?

EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.

2008'de yapılan bir diğer yasa değişikliğiyle emeklilik için gereken yaş sınırı bir kez daha yükseltildi. 2048'de kadın ve erkek çalışanlar için emeklilik yaşını 65'te eşitlemesi öngörülen sistem uyarınca, halen çalışmakta olanların emeklilik yaşı da prim günlerinin dolmasına rağmen yükselmiş oldu.