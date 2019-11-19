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19.11.2019 - 21:13 |

EYT'de son dakika gelişmesi! Hükümetten bir EYT açıklaması daha

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili birbiri ardına son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili bu kez Bakan Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklama geldi. İşte EYT ile ilgili yapılan son açıklamaların tamamı...

EYT'de son dakika gelişmesi! Hükümetten bir EYT açıklaması daha

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konuyu gündemden düşürmezken son gelişmeleri de yakından takip etmek istiyor. Bu nedenle her gün haberler kontrol ediliyor. İşte AK Parti'den gelen son dakika EYT açıklaması... 

BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(EYT ile ilgili) En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil."

AK PARTİ'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT hakkında yaptığı son açıklama: "Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan eleştirilerin çoğu, geldiğimiz seviyeyi anlamak da zorluk çekiyor. Geçmişte SSK'yı çökertenler bugün de batırmaya çalışıyorlar. Tutturmuş erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi battı bu yüzden. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Bu hesap kötü bir hesaptır. Biz bunu politik sebeplerle yapmayacağız. Milletimin menfaatine olmayan hiçbir meselede yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler"

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