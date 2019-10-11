EYT'de son dakika gelişmesi var mı? Son durum nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT hamlesinin ardınan yüz binler heyecanlandı. Meclis'in açılmasıyla birlikte ise konu günlerdir gündemde... "EYT çıkacak mı?" sorusu büyük umutlarla cevap aranan soru halinde... İşte en son açıklama...

BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

AKP’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorulara karşılık “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” diye konuştu.