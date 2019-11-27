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27.11.2019 - 22:55 |

EYT'de son durum ne, çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'ye son nokta

EYT ile ilgili araştırmalarını sürdüren vatandaşlar için hükümet kanadından gelen son açıklamaları bir araya getirdik. Peki konuyla ilgili olarak son konuşan kişi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT için ne dedi? İşte EYT'de son durum...

EYT'de son durum ne, çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'ye son nokta

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren ve her gün araştırma yapılan EYT'ye dair hükümet kanadından yapılan tüm son açıklamaları derledik. İşte EYT'de son durum...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYDU

Erdoğan, "EYT konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir. Şu anda İskandinav ülkeleri artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler. Emeklilikte yaş olayını 70'in üstüne çıkarıyorlar. Bizde ise tam aksi. Kaldı ki Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor, 'buradan ne elde ederiz?' diye bakıyor ve böyle bir tezi savunmaya çalışıyor. Geçenlerde çok açık net söyledim; Seçim kaybına vesile dahi olsa biz asla ülkemizin, milletimizin zararına olacak bir vaadin içine girmeyiz. Kaldı ki bir taraftan işsizlik konusunda mücadele veriyoruz diğer taraftan işsizliğe zemin oluşturacak taleplerle karşılaşıyoruz. Bu insanlar çalışıyor zaten. Bu insanları niye kapıya koyup, sonra iş arama yoluna sokalım. Çünkü ne olacak, yine iş arayacak. Ondan sonra da maalesef bir başkasının istihdam hakkını kullanmış olacak. Bunlara niçin böyle bir yol aralayalım? Bu, Türkiye ekonomisi için çok ciddi bir zarardır."

BAKAN SELÇUK NE DEMİŞTİ?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(EYT ile ilgili) En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil."

AK PARTİ'NİN SON EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Bartholomeos'un evine giren şüpheliler suçüstü yakalandıFener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, Kartal Dragos'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polislere silah çeken şüphelilerden 1'i yaralanırken, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.
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