EYT'de son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT sorusuna yanıt

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda yaşanan son gelişmeleri size aktarmaya devam ediyoruz. İlk olarak 2011 yılında gündeme gelen EYT konusunda TBMM'ye gözler çevrilmişken prim gün süresi dolmasına rağmen yaş nedeniyle emekli olamayan binlerce kişiyi üzen haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Cumhurbaşkanı EYT çıkar mı sorusuna 40-50 yaşında emekli mi olalım yanıtını verdi.

EYT ÇIKAR MI? SORUSUNA YANIT

Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi