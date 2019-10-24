EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son gelişmeler neler?

Yüz binlerce EYT'li deyim yerindeyse emeklilik umuduyla yanıp tutuşuyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili atama yapması heyecanı katbekat artırdı. EYT'lilerin umudu yeniden yeşerirken "EYT Meclis'e ne zaman gelecek?" sorusu ve "EYT'de son durum nedir?" sorusu gündemde...

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak EYT gündemimizde yok açıklamasında bulunmuştu.