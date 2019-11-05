EYT'de son durum nedir? Son dakika gelişmesi var mı?

Emeklilikte yaşa takılan yüz binler hükümetten bir adım bekliyor. Konu yıllardır konuşulurken son zamanlarda bir hayli gündme geldi. Binlerce kişi şu sıralar "EYT Meclis'e ne zaman gelecek?" sorusu ve "EYT'de son durum nedir?" sorularını sık sık yöneltiyor.

EYT ÇIKAR MI? SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.