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05.11.2019 - 09:19 |

EYT'de son durum nedir? Son dakika gelişmesi var mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar, haberleri sık sık takip ederek EYT konusunda bir gelişme olup olmadığını sorguluyor. Hemen hemen her gün yönlendirilen soru "EYT çıkacak mı?" şeklinde... İşte detaylar...

EYT'de son durum nedir? Son dakika gelişmesi var mı?

 

Emeklilikte yaşa takılan yüz binler hükümetten bir adım bekliyor. Konu yıllardır konuşulurken son zamanlarda bir hayli gündme geldi. Binlerce kişi şu sıralar "EYT Meclis'e ne zaman gelecek?" sorusu ve "EYT'de son durum nedir?" sorularını sık sık yöneltiyor.

EYT ÇIKAR MI? SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

Yaşlı adama cami çıkışı tekme tokat kiracı dayağıIsparta’da, aralarında hukuki süreç devam eden dükkan sahibi ile iş adamı olan kiracısının cami çıkışındaki tartışması kavgaya dönüştü. Kiracısının ittiği yaşlı adam kendini ‘Kerata’ ile savunmaya çalıştı ancak başaramadı. Kiracı, yaşlı adamı tekmeleriyle yere düşürdükten sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra göğsüne aldığı tekme darbeleri sebebiyle hastaneye başvuran dükkan sahibi yaşlı adam, darp raporu aldıktan sonra kiracısından şikayetçi oldu.
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