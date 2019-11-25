EYT'de yeni açıklama var mı? Son durum nedir?

1999'da çıkan yasa ile birlikte yüz binlerce kişi EYT'ye takıldı. Yaşını dolduranlar emekli oldu, yeni yaşı bekleyenlerse bir umutla emekli olmayı bekliyor. Binlerce EYT'li şimdi yasanın geriye dönük işlemesini istemiyor ve EYT yasasının çıkmasını istiyor. Peki konu hakkındaki son gelişmeler neler?

EYT konusunda son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Erdoğan "urmuş 'erken emeklilik.' İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle de ikinci işle, işsizliğe ne yazık ki öncü olacak. Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin zaten tek sebebi, böylece oluşan kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır’’ diye belirtti.