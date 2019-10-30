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30.10.2019 - 09:48 |

EYT'de yüz binler son gelişmeleri merak ediyor... EYT çıkacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar eylül ayında umutlanırken Meclis'in açılışıyla birlikte heyecan daha da arttı. Şimdi Yüz binler her gelişmeden haberdar olmak istiyor. İşte konu hakkındaki son durum...

EYT'de yüz binler son gelişmeleri merak ediyor... EYT çıkacak mı?

 

Emeklilikte yaşa takılanlar her gün haberleri takip ederek konu hakkında bir gelişme olup olmadığını sorguluyor. Binlerce kişinin aklında "EYT çıkacak mı?" sorusu yer alırken son gelişmeler araştırılıyor.

EYT'DE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

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